PORTUGALCI ŠOKIRALI CRNU GORU: Grci rutinski odradili posao
PORTUGALIJA će u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ugostiti Grčku.
Grci nisu imali težak zadatak na startu kvalifikacija, rutinski su savladali Rumuniju rezultatom 91:64.
Izabranici Vasilisa Spanulisa su od starta meča nametnuli svoj ritam i protivnik se nije ništa pitao.
Sa druge strane, Portugalci su jo jednom potvrdili da nisu slučano igrali na proteklom Evrobasketu, u prvom kolu kvalifikacija počistili su sa terena Crnu Goru rezultatom 62:83.
Verujemo da će danas pružiti dobar otpor kvalitetnijem rivalu.
NAŠ TIP: Portugal - Grčka H1 8,5 (kvota 1,85)
