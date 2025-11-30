PORTUGALCI ŠOKIRALI CRNU GORU: Grci rutinski odradili posao

PORTUGALIJA će u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ugostiti Grčku.

Grci nisu imali težak zadatak na startu kvalifikacija, rutinski su savladali Rumuniju rezultatom 91:64.

Izabranici Vasilisa Spanulisa su od starta meča nametnuli svoj ritam i protivnik se nije ništa pitao.

Sa druge strane, Portugalci su jo jednom potvrdili da nisu slučano igrali na proteklom Evrobasketu, u prvom kolu kvalifikacija počistili su sa terena Crnu Goru rezultatom 62:83.

Verujemo da će danas pružiti dobar otpor kvalitetnijem rivalu.

NAŠ TIP: Portugal - Grčka H1 8,5 (kvota 1,85)

