PORTUGALCI ŠOKIRALI CRNU GORU: Grci rutinski odradili posao

Marko Milosavljević

30. 11. 2025. u 10:16

PORTUGALIJA će u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ugostiti Grčku.

FOTO: Profimedia

Grci nisu imali težak zadatak na startu kvalifikacija, rutinski su savladali Rumuniju rezultatom 91:64.

Izabranici Vasilisa Spanulisa su od starta meča nametnuli svoj ritam i protivnik se nije ništa pitao.

Sa druge strane, Portugalci su jo jednom potvrdili da nisu slučano igrali na proteklom Evrobasketu, u prvom kolu kvalifikacija počistili su sa terena Crnu Goru rezultatom 62:83.

Verujemo da će danas pružiti dobar otpor kvalitetnijem rivalu.

NAŠ TIP: Portugal - Grčka H1 8,5 (kvota 1,85)

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33

