SRBIJA SE MUČILA NA STARTU KVALIFIKACIJA: "Orlovi" jure novu pobedu

KOŠARKAŠI Srbije će u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo gostovati Bosni i Hervegovani.

Foto: Zoran Jovanovic

Jako loše su odigrali naši reprezentativci u prvom meču kvalifikacija, ali su nekako uspeli da se domognu trijumfa nad Švajcarskom (90:86).

Odgovornost su preuzeli Dušan Ristić i Stefan Miljenović koji su kombinovano ubacili 45 poena.

Igrač Crvene zvezde je popunjavao sve kolone, pored dobrog poenterskog učinka, imao je 9 asistencija i 8 uhvaćenih lopti.

Izabranici Dušana ALimpijevića su na poluvremenu imali zaostatak od čak 23 poena, ali su trećem kvartalu defanzivno zablistali.

Verujemo da će Srbija danas odigrati na višem nivou i savladati Bosnu i Hercegovinu.

