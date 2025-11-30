SRBIJA SE MUČILA NA STARTU KVALIFIKACIJA: "Orlovi" jure novu pobedu

TIP ostali sportovi

Marko Milosavljević

30. 11. 2025. u 10:09

KOŠARKAŠI Srbije će u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo gostovati Bosni i Hervegovani.

Foto: Zoran Jovanovic

Jako loše su odigrali naši reprezentativci u prvom meču kvalifikacija, ali su nekako uspeli da se domognu trijumfa nad Švajcarskom (90:86).

Odgovornost su preuzeli Dušan Ristić i Stefan Miljenović koji su kombinovano ubacili 45 poena.

Igrač Crvene zvezde je popunjavao sve kolone, pored dobrog poenterskog učinka, imao je 9 asistencija i 8 uhvaćenih lopti.

Izabranici Dušana ALimpijevića su na poluvremenu imali zaostatak od čak 23 poena, ali su trećem kvartalu defanzivno zablistali.

Verujemo da će Srbija danas odigrati na višem nivou i savladati Bosnu i Hercegovinu.

NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,75)

