PARIZ NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Dubai je odigrao dobro poluvreme protiv Panatinaikosa

KOŠARKAŠI Dubaija će u 13. kolu Evrolige ugostiti Pariz

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Izabranici Jurive Golemca su prošle nedelje poraženi od Pantinaikosa u Atini rezultatom 103:82.

Utakmicu su dobro otvorili i na poliuvremenu su imali zalihu od 3 poena, međutim, zeleni su u trećoj četvrtini dodali gas.

Parižani su pružili solidan otpor Olimpijakos u Grčkoj, međutim, na kraju su poraženi rezultatom 98:86.

Verujemo da će Dubai biti uspešniji.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA