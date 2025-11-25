PARIZ NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Dubai je odigrao dobro poluvreme protiv Panatinaikosa
KOŠARKAŠI Dubaija će u 13. kolu Evrolige ugostiti Pariz
Izabranici Jurive Golemca su prošle nedelje poraženi od Pantinaikosa u Atini rezultatom 103:82.
Utakmicu su dobro otvorili i na poliuvremenu su imali zalihu od 3 poena, međutim, zeleni su u trećoj četvrtini dodali gas.
Parižani su pružili solidan otpor Olimpijakos u Grčkoj, međutim, na kraju su poraženi rezultatom 98:86.
Verujemo da će Dubai biti uspešniji.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53)
