TIP ostali sportovi

PARIZ NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Dubai je odigrao dobro poluvreme protiv Panatinaikosa

Marko Milosavljević

25. 11. 2025. u 08:30

KOŠARKAŠI Dubaija će u 13. kolu Evrolige ugostiti Pariz

ПАРИЗ НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ: Дубаи је одиграо добро полувреме против Панатинаикоса

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Izabranici Jurive Golemca su prošle nedelje poraženi od Pantinaikosa u Atini rezultatom 103:82.

Utakmicu su dobro otvorili i na poliuvremenu su imali zalihu od 3 poena, međutim, zeleni su u trećoj četvrtini dodali gas.

Parižani su pružili solidan otpor Olimpijakos u Grčkoj, međutim, na kraju su poraženi rezultatom 98:86.

Verujemo da će Dubai biti uspešniji.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...

VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...