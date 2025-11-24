TIP ostali sportovi

NISU ZAUSTAVILI NIKOLU JOKIĆA, ALI JESU DENVER: Kingsi napravili iznenađenje u Koloradu

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 14:43

U noći između ponedeljka i utorka pratićemo okršaj Sakramenta i Jute.

НИСУ ЗАУСТАВИЛИ НИКОЛУ ЈОКИЋА, АЛИ ЈЕСУ ДЕНВЕР: Кингси направили изненађење у Колораду

Foto: Profimedia

Kingsi su u prošlom kolu napravili veliko iznenađenje, odigrali su na vrhunskom nivou i savladali Denver usred Kolorada.

Nikola Jokić je isporučio svoje, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi raspoložena ekipa Kingsa.

Gledali smo rezultatski egal tokom celog meča, a tim iz Kalifornije je na kraju slavio rezultatom 123:128.

Danas će se sastati sa Minesotom i teško da će uspeti da naprave još jednu senzaciju.

NAŠ TIP: Sakramento - Minesota H2 5,5 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi