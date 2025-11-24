NISU ZAUSTAVILI NIKOLU JOKIĆA, ALI JESU DENVER: Kingsi napravili iznenađenje u Koloradu
U noći između ponedeljka i utorka pratićemo okršaj Sakramenta i Jute.
Kingsi su u prošlom kolu napravili veliko iznenađenje, odigrali su na vrhunskom nivou i savladali Denver usred Kolorada.
Nikola Jokić je isporučio svoje, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi raspoložena ekipa Kingsa.
Gledali smo rezultatski egal tokom celog meča, a tim iz Kalifornije je na kraju slavio rezultatom 123:128.
Danas će se sastati sa Minesotom i teško da će uspeti da naprave još jednu senzaciju.
NAŠ TIP: Sakramento - Minesota H2 5,5 (kvota 1,55)
