NISU ZAUSTAVILI NIKOLU JOKIĆA, ALI JESU DENVER: Kingsi napravili iznenađenje u Koloradu

U noći između ponedeljka i utorka pratićemo okršaj Sakramenta i Jute.

Foto: Profimedia

Kingsi su u prošlom kolu napravili veliko iznenađenje, odigrali su na vrhunskom nivou i savladali Denver usred Kolorada.

Nikola Jokić je isporučio svoje, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi raspoložena ekipa Kingsa.

Gledali smo rezultatski egal tokom celog meča, a tim iz Kalifornije je na kraju slavio rezultatom 123:128.

Danas će se sastati sa Minesotom i teško da će uspeti da naprave još jednu senzaciju.

NAŠ TIP: Sakramento - Minesota H2 5,5 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA