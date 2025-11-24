JOKIĆ IGRAO SJAJNO, ALI DENVER NIJE SAVLADAO KINGSE: Nagetsi novu pobedu jure u Memfisu
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između ponedeljka i utorka gostovati Memfisu.
Nagetsi trenutno zauzimaju drugu poziciju u zapadnoj konferenciji, u dosadašnjem delu sezone ostvarili su 12 pobeda.
U prošlom kolu su doživeli poraz od Sakramenta na svom terenu, Kingsi su slavili rezultatom 123:128.
Nikola Jokić je još jednom imao sjajne brojke, srpski internacionalac je imao učinak od 44 poena, 13 skokova i 7 asistencija. Pratio ga je Džamal Marej koji je za 36 minuta ubacio 23 poena.
Sa druge strane, njihov današnji protivnik je nakon pet uzastopnih poraza vezao dve pobede.
Verujemo da će Denver slaviti.
NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,58)
