DERBI BASKIJE: Tim iz Vitorije ima evroligaški kvaltet

KOŠARKAŠI Baskonije će u osmom kolu ACB lige ugostiti Bilbao.

FOTO: M. Vukadinović

Baskijci su loše počeli sezonu na evrosceni, međutim, stigli su do četiri pobede i sada imaju pristojan skor.

Poznati su kao ekipa koja igra jako dobro na svom terenu, ma u kakvom god sastavu bili.

U prethodnom kolu Evrolige su savladali Bajern Minhen, konačan rezultat glasio je 95:73.

Luvavu-Kabaro je sa 18 pogodaka bio najefikasniji pojedinac u svom timu, pratio ga je Kobi Simons sa 14.

Danas ćemo gledati derbi Baskije, a naša procena je da će evroligaški kvalitet koji poseduje tim iz Vitorije doći do izražaja.

NAŠ TIP: h1 -4,5 (kvota 1,65)

