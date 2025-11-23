DERBI BASKIJE: Tim iz Vitorije ima evroligaški kvaltet
KOŠARKAŠI Baskonije će u osmom kolu ACB lige ugostiti Bilbao.
Baskijci su loše počeli sezonu na evrosceni, međutim, stigli su do četiri pobede i sada imaju pristojan skor.
Poznati su kao ekipa koja igra jako dobro na svom terenu, ma u kakvom god sastavu bili.
U prethodnom kolu Evrolige su savladali Bajern Minhen, konačan rezultat glasio je 95:73.
Luvavu-Kabaro je sa 18 pogodaka bio najefikasniji pojedinac u svom timu, pratio ga je Kobi Simons sa 14.
Danas ćemo gledati derbi Baskije, a naša procena je da će evroligaški kvalitet koji poseduje tim iz Vitorije doći do izražaja.
NAŠ TIP: h1 -4,5 (kvota 1,65)
