TIP ostali sportovi

DERBI BASKIJE: Tim iz Vitorije ima evroligaški kvaltet

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 09:00

KOŠARKAŠI Baskonije će u osmom kolu ACB lige ugostiti Bilbao.

ДЕРБИ БАСКИЈЕ: Тим из Виторије има евролигашки квалтет

FOTO: M. Vukadinović

Baskijci su loše počeli sezonu na evrosceni, međutim, stigli su do četiri pobede i sada imaju pristojan skor.

Poznati su kao ekipa koja igra jako dobro na svom terenu, ma u kakvom god sastavu bili.

U prethodnom kolu Evrolige su savladali Bajern Minhen, konačan rezultat glasio je 95:73.

Luvavu-Kabaro je sa 18 pogodaka bio najefikasniji pojedinac u svom timu, pratio ga je Kobi Simons sa 14.

Danas ćemo gledati derbi Baskije, a naša procena je da će evroligaški kvalitet koji poseduje tim iz Vitorije doći do izražaja.

NAŠ TIP: h1 -4,5 (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAVLOVIĆ PREDVODI MILAN U BITKU SA INTEROM: Neroazuri bi da prekinu post protiv večitog rivala i vrate se na vrh!

PAVLOVIĆ PREDVODI MILAN U BITKU SA INTEROM: "Neroazuri" bi da prekinu post protiv večitog rivala i vrate se na vrh!