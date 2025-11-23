TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: "Lisice" uzimaju bodove u gostima, Hamburg i Erlangen igraju na gol više...

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 08:42

OVOG vikenda se igra trinaesto kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

Foto: Profimedia

Bundesliga

15.00 Rajn-Nekar - Fukse Berlin H2 4,5 (1,90)

16.30 Hamburg - Erlangen +60,5 (2,25)

Kvota: 4,27

