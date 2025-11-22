ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
17.00 Haris Delalić +8,5 (1,95)
19.00 Džošua Skot +14,5 (1,78)
19.00 Lazar Stefanović -12,5 (1,77)
Kvota: 6,14
