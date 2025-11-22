TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

22. 11. 2025. u 10:45

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

АБА ЛИГА: Предлози за границе поена кошаркаша

Foto: ABA league j.t.d./ Dragana Stjepanović

ABA liga

17.00 Haris Delalić +8,5 (1,95)

19.00 Džošua Skot +14,5 (1,78)

19.00 Lazar Stefanović -12,5 (1,77)

Kvota: 6,14

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!