TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Verujemo u naše predstavnike
DANAS se nastavlja grupna faza Liga šampiona u vaterpolu, a naša redakcija vam je sastavila tiket od mečeva koji su na programu ove srede.
Liga šampiona
18.30 Jadran ST - Jadradn HN X2 (1,67)
20.30 Vašaš - Radnički Kragujevac hendikep golova 2 (3,5) (1,85)
20.30 Pro reko - Novi Beograd hendikep golova 2 (-6,5) (1,80)
Ukupna kvota: 10,29
Očekujemo novo dobro izdanje naših ekipa, verujemo da će Novi Beograd pružiti dobar otpor favorizovanom Pro Reku i tipeujemo rutinski trijumf Radničkog na gostovanju Vašašu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
19. 11. 2025. u 07:00
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
19. 11. 2025. u 07:15
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
19. 11. 2025. u 10:00
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", dolaze iz Njujorka.
19. 11. 2025. u 13:30
KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija dobija poziv za Svetsko prvenstvo?
IZNENAĐUJUĆA vest stiže nam iz sveta fudbala.
19. 11. 2025. u 11:27
A NE, NE, NE, OVO NE! Oglasio se najveći crnogorski srbomrzac koji je zgrozio region na meču Crna Gora - Hrvatska
Hrvatska fudbalska reprezentacija je u senci divljanja navijača "kockastih" u Podgorici pobedila Crnu Goru posle preokreta 3:2 i overila plasman na Mundijal.
19. 11. 2025. u 10:29
Komentari (0)