TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Verujemo u naše predstavnike

В.М.

19. 11. 2025. u 11:00

DANAS se nastavlja grupna faza Liga šampiona u vaterpolu, a naša redakcija vam je sastavila tiket od mečeva koji su na programu ove srede.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ШАМПИОНА: Верујемо у наше представнике

Foto SPD Radnički

Liga šampiona

18.30 Jadran ST - Jadradn HN X2 (1,67)

20.30 Barseloneta - Sabadelj domaćin ukupno golova +16,5 (1,85)
20.30 Vašaš - Radnički Kragujevac hendikep golova 2 (3,5) (1,85)
20.30 Pro reko - Novi Beograd hendikep golova 2 (-6,5) (1,80)

Ukupna kvota: 10,29

Očekujemo novo dobro izdanje naših ekipa, verujemo da će Novi Beograd pružiti dobar otpor favorizovanom Pro Reku i tipeujemo rutinski trijumf Radničkog na gostovanju Vašašu.

