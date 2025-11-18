BUDUĆNOST ŽELI JOŠ JEDAN TRIJUMF: Podgoričani igraju u ubrzanom ritmu
KOŠARKAŠI Budućnosti će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Ulm.
Izabranici Andreja Žakenja su u prethodnih sedam rundi upisali pet pobeda i dva poraza.
U prethodnom kolusu ostvarili trijumf na gostujućem terenu, savlladali su Kemnic rezultatom 71:84.
Izvanrednu partiju prikazao je Aksel Butijel koji je imao učinak od 26 poena i 8 skokova.
Pratio ga je Džuvan Morgan sa 18 pogodaka, dok je dvocifren bio i Nikola Tanasković koji je dodao 12.
Sa druge strane, ekipa Ulma takođe ima pozitivan skor, ali je upisala i jednu pobedu manje od Podgoričana.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +170,5 (kvota 1,90)
