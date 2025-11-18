TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Utorak

18.00 Kluž - Hapoel Jerusalim 2 (1,92)

1.00 Orlando Medžik - Golden Stejt Voriors 1 (2,30)

Kvota: 4,42

