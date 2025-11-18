OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
18.00 Kluž - Hapoel Jerusalim 2 (1,92)
1.00 Orlando Medžik - Golden Stejt Voriors 1 (2,30)
Kvota: 4,42
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
TURCI BI MORALI DA POBEDE 7:0: A Španija nije primila nijedan gol već 580 minuta
18. 11. 2025. u 07:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
18. 11. 2025. u 09:00 >> 00:35
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)