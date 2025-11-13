TIP ostali sportovi

NBA: Finiks donosi pobedu navijačima, Juta ruši Hokse!

Marko Milosavljević

13. 11. 2025. u 14:30

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: FIBA.Basketball

NBA

3.00 Finiks - Indijana H1 -4,5 (1,92)

3.00 Juta - Atlanta1 (2,20)

Kvota: 4,22

