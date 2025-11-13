NBA: Finiks donosi pobedu navijačima, Juta ruši Hokse!
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
NBA
3.00 Finiks - Indijana H1 -4,5 (1,92)
3.00 Juta - Atlanta1 (2,20)
Kvota: 4,22
