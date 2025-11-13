"SLEPI MIŠEVI" SU OPASNIJI U VALENSIJI: Parižani žele trijumf pred svojim navijačima

KOŠARKAŠI Pariza će u jedanaestom kolu Evrolige ugostiti Valensiju.

FOTO: Ata images

Parižani su odigrali dobar meč pre dva dana, ali su na kraju poraženi od Panatinaikosa rezultatom 95:101.

Džastin Robinson je sa 22 poena bio najefikasniji u svom sastavu, dok ga je pratio Nadir Hifi sa 19 pogodaka.

Sa druge strane, "slepi miševi su još jednom potvrdili da će u Valensiji biti veliki zalogaj svakom protivniku.

U prethodnom kolu su savladali Real Madrid na svom terenu, konačan rezultat glasio je 89:76.

Verujemo da će Pariz, ipak, biti uspešniji.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,77)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA