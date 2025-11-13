"SLEPI MIŠEVI" SU OPASNIJI U VALENSIJI: Parižani žele trijumf pred svojim navijačima
KOŠARKAŠI Pariza će u jedanaestom kolu Evrolige ugostiti Valensiju.
Parižani su odigrali dobar meč pre dva dana, ali su na kraju poraženi od Panatinaikosa rezultatom 95:101.
Džastin Robinson je sa 22 poena bio najefikasniji u svom sastavu, dok ga je pratio Nadir Hifi sa 19 pogodaka.
Sa druge strane, "slepi miševi su još jednom potvrdili da će u Valensiji biti veliki zalogaj svakom protivniku.
U prethodnom kolu su savladali Real Madrid na svom terenu, konačan rezultat glasio je 89:76.
Verujemo da će Pariz, ipak, biti uspešniji.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,77)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NOSI TIM NA SVOJIM LEĐIMA: Sjajni bek igra odlično na startu nove sezone
13. 11. 2025. u 14:00
DESETKOVANA ZVEZDA NE ZNA ZA STRAH: Crveno-beli dočekuju Monako
13. 11. 2025. u 11:05
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:43
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)