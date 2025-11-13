NOSI TIM NA SVOJIM LEĐIMA: Sjajni bek igra odlično na startu nove sezone

ZAHVALjUJUĆI impresivnim igrama Devina Bukera Finiks sansi izgledaju solidno ove godine, a novo dominantno izdanje nekadašnjeg studenta Kenatija očekujemo večeras protiv Indijane (3.00).

Foto: Profimedia

Nije uspeo eksperiment Finiksa sa "velikom trojkom" koju su činili Buker, Durent i Bil. Prve godine su dogurali do druge runde plej-ofa, druge su eliminsani na njegovom startu, dok prošle nisu ni učestvovali u doigravanju.

Uprava je odlučila da je vreme za promenu, ekipu su napustili Durent i Bil i budćnost franšize iz Arizone zavisi od Devina Bukera oko koga će se graditi igra čete Džordana Ota.

Za sada to izgleda solidno, nije se mnogo očekivalo od njih, ali nakon 12 odigranih utakmica imaju skor 7-5 i sedmi su na tabeli Zapadne konferencije koja je ove godine veoma jaka.

Glavni razlog za to je pomenuti Buker koji je stavio franšizu na svoja leđa i pruža odlične partije.

U proseku postiže 28.2 poena, deli sedam asistencija, a solidan je i na skoku sa 4.2 uhvaćene lopte po utakmici.

Sinoć je protiv Dalasa predvodio Finiks sa 26 koševa što je bilo dovoljno za četvrti uzastopi trijumf razigranih Sansa, a mi verujemo da će i večeras protiv Indijane biti na nivou.

Pejsersi imaju velikih problema sa povredama, među lošijim su timovima u ligi, a i poznato je da Rik Karlajl forsira odbranu čovek na čoveka što će ostaviti dosta prostora Bukeru da dominira protiv Nembharda ili Nismita.

NAŠ TIP: Devin Buker +28,5 (kvota 1,90)

