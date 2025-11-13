DOBRO SU ODIGRALI U PRVOM KOLU: Amerikanac je namučio prvog tenisera sveta

ALEKS De Minor i Tejlor Fric će odmeriti snage u drugom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.

Tanjug/AP

Australijanac je u prvom kolu izgubio prvi set od Lorenca Muzetija, međutim, drugi je dobio i momentum je bio na njegovoj strani.

Bio je konkretniji i imao brejk prednosti u odlučujućem, ipak, Italijan se nije predavao i na kraju je uspeo da stigne do trijumfa.

Sa druge strane, Amerikanac je poveo sa 1:0 protiv Karlosa Alkaraza, ali je svetski broj 1 pokazao zbog čega je tu gde jeste.

Očekuje nas interesantan meč, a naša procena je da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (1,63)

