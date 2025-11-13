DOBRO SU ODIGRALI U PRVOM KOLU: Amerikanac je namučio prvog tenisera sveta
ALEKS De Minor i Tejlor Fric će odmeriti snage u drugom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.
Australijanac je u prvom kolu izgubio prvi set od Lorenca Muzetija, međutim, drugi je dobio i momentum je bio na njegovoj strani.
Bio je konkretniji i imao brejk prednosti u odlučujućem, ipak, Italijan se nije predavao i na kraju je uspeo da stigne do trijumfa.
Sa druge strane, Amerikanac je poveo sa 1:0 protiv Karlosa Alkaraza, ali je svetski broj 1 pokazao zbog čega je tu gde jeste.
Očekuje nas interesantan meč, a naša procena je da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +21,5 (1,63)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
13. 11. 2025. u 07:30
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
13. 11. 2025. u 10:15
UŽIVAJTE! Evo kako je Jokić brojao do 55 protiv Klipersa (VIDEO)
13. 11. 2025. u 09:02
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:43
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)