ZA LJUBITELJE ODBOJKE: LJubljančani do preokreta, neizvesno u Tokiju...

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da njega zanima da građani imaju mir i stabilnost, da se sačuva svaki život i da se sačuva Srbija od svih pritisaka i napada i spolja i iznutra i istakao da mu je trenutno prioritet da se pripremi za današnji razgovor sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.