ZA LJUBITELJE ODBOJKE: LJubljančani do preokreta, neizvesno u Tokiju...

ТИП редакција

13. 11. 2025. u 10:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

Foto: N.Skenderija

Odbojka

11.05 Tokio grejt bers - Nagoja vulfdogs ukupno poena +177,5 (1,50)

20.00 ACH volej - Dinamo Bukurešt hendikep setova 1 (-1,5) (1,45)
20.30 Peruđa - Kuneo hendikep setova 2 (-2,5) (2,20)

Ukupna kvota: 4,78

