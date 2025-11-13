UŽIVAJTE! Evo kako je Jokić brojao do 55 protiv Klipersa (VIDEO)
MORAMO pohvaliti našeg košarkaškog asa koji je sinoć odigrao najbolju partiju u NBA ligi od početka sezone.
Da je Nikola Jokić najbolji košarkaš sveta svi već znaju, ali često to zaboravljaju pa sjajni Srbin mora da ih podseća na to svojim monstruoznim partijama, a jednu od njih pružio je sinoć protiv Klipersa.
U pobedi Denvera (130:116) trostruki MVP je ubacio čak 55 poena uz nestvarnih 18/23 iz igre, odnosno 14/16 sa linije penala.
Pored toga standardno je dominirao u skoku sa 12 uhvaćenih lopti i podelio solidnih šest asistencija.
Niko u redovima Klipersa nije imao odgovor za Jokića, Zubac i Lopez nisu mogli ni malo da ga poremete, mada kako igra popularni Džoker pitanje je da li iko u ligi to može učiniti.
Maestralnu partiju Jokića ispratili su i bukmejkeri koji su ga sada stavili na drugo mesto u trci za MVP-a koji bi mu bio četvrti u karijeri.
Na prvom mestu je Šej Gildžes Aleksander i deluje da će se ponovo njih dvojica boriti za prestižnu nagradu koja je prošle godine otišla u ruke Kanađanina.
Mi verujemo da će ove ishod biti drugačiji, Denver igra sjajno, Jokićeve brojke su nestvarne, a kako igra u poslednjih par mečeva izgledno je da će nastaviti da rastu tokom sezone.
NAŠ TIP: Nikola Jokić osvaja MVP nagradu (kvota 2,80)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
