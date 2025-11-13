TIP ostali sportovi

UŽIVAJTE! Evo kako je Jokić brojao do 55 protiv Klipersa (VIDEO)

В.М.

13. 11. 2025. u 09:02

MORAMO pohvaliti našeg košarkaškog asa koji je sinoć odigrao najbolju partiju u NBA ligi od početka sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Da je Nikola Jokić najbolji košarkaš sveta svi već znaju, ali često to zaboravljaju pa sjajni Srbin mora da ih podseća na to svojim monstruoznim partijama, a jednu od njih pružio je sinoć protiv Klipersa.

U pobedi Denvera (130:116) trostruki MVP je ubacio čak 55 poena uz nestvarnih 18/23 iz igre, odnosno 14/16 sa linije penala.

Pored toga standardno je dominirao u skoku sa 12 uhvaćenih lopti i podelio solidnih šest asistencija.

Niko u redovima Klipersa nije imao odgovor za Jokića, Zubac i Lopez nisu mogli ni malo da ga poremete, mada kako igra popularni Džoker pitanje je da li iko u ligi to može učiniti.

Maestralnu partiju Jokića ispratili su i bukmejkeri koji su ga sada stavili na drugo mesto u trci za MVP-a koji bi mu bio četvrti u karijeri.

Na prvom mestu je Šej Gildžes Aleksander i deluje da će se ponovo njih dvojica boriti za prestižnu nagradu koja je prošle godine otišla u ruke Kanađanina.

Mi verujemo da će ove ishod biti drugačiji, Denver igra sjajno, Jokićeve brojke su nestvarne, a kako igra u poslednjih par mečeva izgledno je da će nastaviti da rastu tokom sezone.

NAŠ TIP: Nikola Jokić osvaja MVP nagradu (kvota 2,80)

