KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

13. 11. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, odbojke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Četvrtak

20.00 Fenerbahče - Hapoel Tel Aviv 2 (1,95)

20.00 ACH Ljubljana - Dinamo Bukurešt hendikep setova 1 (-1,5) (1,35)
20.45 Engleska - Srbija 1&2-4 (2,07)

Ukupna kvota: 5,49

