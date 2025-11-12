EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.15 Saša Vezenkov +19,5 (1,84)
20.15 Nikola Milutinov -10,5 (1,90)
20.15 Silvan Fransisko +14,5 (1,90)
Kvota: 6,64
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
FLORIĐANI SI SLAVILI NAKON PRODUŽETKA: Klivlend želi osvetu!
12. 11. 2025. u 14:35
PIREJCI SU SRUŠILI PARTIZAN: Žalgiris je visoko pozicioniran
12. 11. 2025. u 13:46
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
12. 11. 2025. u 14:15
"SRBI SU PATRIOTE, NEMAMO POJMA ŠTA NAM SAD SPREMAJU!" Nemac, selektor Engleza, Tomas Tuhel, o Engleska - Srbija, borbi za Mundijal!
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.
12. 11. 2025. u 14:04
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
Najnovije vesti iz Velike Britanije imaju veze i sa Srbijom.
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Komentari (0)