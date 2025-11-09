TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva

ТИП редакција

09. 11. 2025. u 11:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskom prvenstvu, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

Foto: Profimedia

Odbojka

18.00 Lube - Verona 1 (1,85)

18.00 Modena - Padova ukupno poena prvi set +45,5 (1,83)
20.30 Pjaćenca - Peruđa prvi set 1 (2,45)

Ukupna kvota: 8,25

