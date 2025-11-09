ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskom prvenstvu, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.
Odbojka
18.00 Lube - Verona 1 (1,85)
20.30 Pjaćenca - Peruđa prvi set 1 (2,45)
Ukupna kvota: 8,25
