KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

09. 11. 2025. u 10:20

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Nedelja

18.00 Modena - Padova ukupno poena prvi set +45,5 (1,83)

18.00 Roma - Udineze 1X&0-3 (1,48)
21.30 Milvoki baks - Hjuston rokets 2 (1,62)

Ukupna kvota: 4,39

