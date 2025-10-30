EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.05 Nikola Kalinić +7,5 (1,98)
20.30 Kamar Boldvin +7,5 (1,90)
20.30 Alen Smailagić -9,5 (1,90)
Kvota: 7,15
