KANAĐANI BIJU BITKU U PRVOM KOLU: Ože-Alijasim nastavlja niz!

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 14:10

KANADSKI teniseri se sastaju u prvom kolu Bazela.

КАНАЂАНИ БИЈУ БИТКУ У ПРВОМ КОЛУ: Оже-Алијасим наставља низ!

Ože-Alijasim je odigrao sjajan turnir u Briselu i na kraju je zasluženo stigao do pobedničkog trofeja.

Feliks tokom cele karijere igra po sistemu-toplo hladno, ali kada je i formi, zaista može da odigra na neverovantom nivou.

Velika snaga leži u njegovom servisu, forhendom voli da kontroliše poene, dok mu je bekhend najslabija tačka.

Verujemo da će nastaviti pobednički niz.

NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Dijalo 1-1 (kvota 1,60)

