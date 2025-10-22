KANAĐANI BIJU BITKU U PRVOM KOLU: Ože-Alijasim nastavlja niz!

KANADSKI teniseri se sastaju u prvom kolu Bazela.

FOTO: Profimedia

Ože-Alijasim je odigrao sjajan turnir u Briselu i na kraju je zasluženo stigao do pobedničkog trofeja.

Feliks tokom cele karijere igra po sistemu-toplo hladno, ali kada je i formi, zaista može da odigra na neverovantom nivou.

Velika snaga leži u njegovom servisu, forhendom voli da kontroliše poene, dok mu je bekhend najslabija tačka.

Verujemo da će nastaviti pobednički niz.

NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Dijalo 1-1 (kvota 1,60)

