ČEH JE PREDAO POSLEDNJI MEČ: Italijan igra po sistemu toplo-hladno

Marko Milosavljević

22. 10. 2025. u 07:59

OKRŠAJ Mahača i Kobolija pratićemo u prvom kolu Beča.

ЧЕХ ЈЕ ПРЕДАО ПОСЛЕДЊИ МЕЧ: Италијан игра по систему топло-хладно

FOTO: Tanjug/AP

Češki teniser ne igra dobro u poslednje vreme, poslednji put gledali smo ga u Šangaju i tada je morao da preda meč.

Mahač voli da igra na betonu i kada je u formi u stanju je zaista da odigra vrhunski tenis.

Koboli je neko ko igra po sistemu-toplo haldno, ima određeni kvalitet i još može da napreduje.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,80)

