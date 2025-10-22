ČEH JE PREDAO POSLEDNJI MEČ: Italijan igra po sistemu toplo-hladno
OKRŠAJ Mahača i Kobolija pratićemo u prvom kolu Beča.
Češki teniser ne igra dobro u poslednje vreme, poslednji put gledali smo ga u Šangaju i tada je morao da preda meč.
Mahač voli da igra na betonu i kada je u formi u stanju je zaista da odigra vrhunski tenis.
Koboli je neko ko igra po sistemu-toplo haldno, ima određeni kvalitet i još može da napreduje.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,80)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:30
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
22. 10. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
21. 10. 2025. u 07:00
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)