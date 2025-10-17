NEMAC JE ODIGRAO MAKSIMALAN BROJ SETOVA: Francuz je kvalitetniji teniser

KORENTAN Mute i Jan-Lenard Štruf će odmeriti snage u četvrtfinalu Almatija.

FOTO: Tanjug/AP

Francuski teniser je u prvom kolu savladao Bernarda Tomića, a zatim i Aleksandra Ševčenka.

Sa druge strane, Nemac je u prva dva kola morao da igra po tri seta, savladao je Mekdonalda i Hačanova.

Štrufa krasi snažan servis, dok će Muteova prednost biti igra sa osnovne linije.

Verujemo da će mlađi igrač slaviti.

NAŠ TIP: Štruf - Mute 2 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA