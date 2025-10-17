TIP ostali sportovi

NEMAC JE ODIGRAO MAKSIMALAN BROJ SETOVA: Francuz je kvalitetniji teniser

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 13:13

KORENTAN Mute i Jan-Lenard Štruf će odmeriti snage u četvrtfinalu Almatija.

НЕМАЦ ЈЕ ОДИГРАО МАКСИМАЛАН БРОЈ СЕТОВА: Француз је квалитетнији тенисер

FOTO: Tanjug/AP

Francuski teniser je u prvom kolu savladao Bernarda Tomića, a zatim i Aleksandra Ševčenka.

Sa druge strane, Nemac je u prva dva kola morao da igra po tri seta, savladao je Mekdonalda i Hačanova.

Štrufa krasi snažan servis, dok će Muteova prednost biti igra sa osnovne linije.

Verujemo da će mlađi igrač slaviti.

NAŠ TIP: Štruf - Mute 2 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana