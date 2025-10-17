NEMAC JE ODIGRAO MAKSIMALAN BROJ SETOVA: Francuz je kvalitetniji teniser
KORENTAN Mute i Jan-Lenard Štruf će odmeriti snage u četvrtfinalu Almatija.
Francuski teniser je u prvom kolu savladao Bernarda Tomića, a zatim i Aleksandra Ševčenka.
Sa druge strane, Nemac je u prva dva kola morao da igra po tri seta, savladao je Mekdonalda i Hačanova.
Štrufa krasi snažan servis, dok će Muteova prednost biti igra sa osnovne linije.
Verujemo da će mlađi igrač slaviti.
NAŠ TIP: Štruf - Mute 2 (kvota 1,70)
