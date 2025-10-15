TIP ostali sportovi

RUD JE POSLEDNJI MEČ MORAO DA PREDA: Čilić vidi svoju šansu

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 14:40

KASPER Rud i Marin Čilić će odmeriti snage u drugom kolu Stokholma.

РУД ЈЕ ПОСЛЕДЊИ МЕЧ МОРАО ДА ПРЕДА: Чилић види своју шансу

Norvežanin je u Tokiju igrao dobar tenis na betonu, međutim, u polufinalu je poražen od Karlosa Alkaraza.

Kasnije u Šangaju je eliminisan ve na startu turnira, zbog povede me morao da preda meč Bergsu.

Rud i Čilić su se jedini put na betonu sastali u Torontu pre četiri godine i tada je Kasper bio uspešniji.

Verujemo da će sada, kao i tada, granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

