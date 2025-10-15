RUD JE POSLEDNJI MEČ MORAO DA PREDA: Čilić vidi svoju šansu
KASPER Rud i Marin Čilić će odmeriti snage u drugom kolu Stokholma.
Norvežanin je u Tokiju igrao dobar tenis na betonu, međutim, u polufinalu je poražen od Karlosa Alkaraza.
Kasnije u Šangaju je eliminisan ve na startu turnira, zbog povede me morao da preda meč Bergsu.
Rud i Čilić su se jedini put na betonu sastali u Torontu pre četiri godine i tada je Kasper bio uspešniji.
Verujemo da će sada, kao i tada, granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
BASKIJCI SU SRUŠILI REAL: Pariz igra dobro na svom terenu
15. 10. 2025. u 14:32
ODGOVARAJU MU USLOVI U KAZAHSTANU: Nakašima je eliminisao srpskog tenisera
15. 10. 2025. u 14:24
"KNEŽEVI" SU STIGLI U BOLONjU: Virtus je poražen u Parizu
15. 10. 2025. u 14:13
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)