U PRVOM KOLU JE PRIKAZAO DOBRU PARTIJU: Francuz želi još jedan trijumf

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 10:22

KORENTAN Mute i Alekasndar Ševčenko će odmeriti snage u drugom kolu Almatija.

Foto: Profimedia

Francuz je prikazao u prvom kolu dobru igru proti Bernarda Tomića i upisao je pobedu maksimalnim rezultatom.

U prvom setu je bio dominantan, prepustio je Australijancu samo jedan gem, dok je drugi rešio tek u taj-brejku.

Sa druge strane, Kazahstanac je eliminisao Lasla Đerea nakon dugog i neizvesnog meča 2:0 (7:6,7:6).

Verujemo da će Mute danas slaviti.

NAŠ TIP: Ševčenko - Mute 2 (kvota 1,45)

