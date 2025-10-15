U PRVOM KOLU JE PRIKAZAO DOBRU PARTIJU: Francuz želi još jedan trijumf
KORENTAN Mute i Alekasndar Ševčenko će odmeriti snage u drugom kolu Almatija.
Francuz je prikazao u prvom kolu dobru igru proti Bernarda Tomića i upisao je pobedu maksimalnim rezultatom.
U prvom setu je bio dominantan, prepustio je Australijancu samo jedan gem, dok je drugi rešio tek u taj-brejku.
Sa druge strane, Kazahstanac je eliminisao Lasla Đerea nakon dugog i neizvesnog meča 2:0 (7:6,7:6).
Verujemo da će Mute danas slaviti.
NAŠ TIP: Ševčenko - Mute 2 (kvota 1,45)
