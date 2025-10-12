ŠTA SE DESILO SA "BELIM SPORTOM"? Tenis je spao na niske grane, u Šangaju finale koje nikog ne interesuje...
ARTUR Rinderkneh i Valentin Vešero će odmeriti snage u finalu mastersa u Šangaju.
Koliko je današnji tenis spao na niske grane, najbolje oslikava činjenica da finale mastersa igraju 54. i 204. teniser sveta.
Do pre nekoliko sezona nije postojala mogućnost da se ovako nešto desi, konkurencija je bila daleko jača, dok sada Janik Siner i Karlos Alkaraz nose sve na svojim leđima.
Vešero je odigrao čak osam mečeva u Kini, dva puta je slavio u kvalifikacijama i šest puta u glavnom žrebu.
Najveću pobedu u karijeri ostvari je juče kada je eliminisao Novaka Đokovića u finalu.
Sa druge strane, Francuz je u polufinalu uspeo da napravi preokret i savlada Danila Medvedeva.
Verujemo da će iskustvo koje ima Rinderkneh doći do izražaja.
NAŠ TIP: Rinderkneh - Vešero 1 (kvota 1,62)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
12. 10. 2025. u 09:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
12. 10. 2025. u 09:13
TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Fiksevi u Evropi, golovi u Africi
12. 10. 2025. u 11:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)