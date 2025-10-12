ŠTA SE DESILO SA "BELIM SPORTOM"? Tenis je spao na niske grane, u Šangaju finale koje nikog ne interesuje...

ARTUR Rinderkneh i Valentin Vešero će odmeriti snage u finalu mastersa u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP

Koliko je današnji tenis spao na niske grane, najbolje oslikava činjenica da finale mastersa igraju 54. i 204. teniser sveta.

Do pre nekoliko sezona nije postojala mogućnost da se ovako nešto desi, konkurencija je bila daleko jača, dok sada Janik Siner i Karlos Alkaraz nose sve na svojim leđima.

Vešero je odigrao čak osam mečeva u Kini, dva puta je slavio u kvalifikacijama i šest puta u glavnom žrebu.

Najveću pobedu u karijeri ostvari je juče kada je eliminisao Novaka Đokovića u finalu.

Sa druge strane, Francuz je u polufinalu uspeo da napravi preokret i savlada Danila Medvedeva.

Verujemo da će iskustvo koje ima Rinderkneh doći do izražaja.

NAŠ TIP: Rinderkneh - Vešero 1 (kvota 1,62)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA