ŠTA SE DESILO SA "BELIM SPORTOM"? Tenis je spao na niske grane, u Šangaju finale koje nikog ne interesuje...

Marko Milosavljević

12. 10. 2025. u 09:28

ARTUR Rinderkneh i Valentin Vešero će odmeriti snage u finalu mastersa u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP

Koliko je današnji tenis spao na niske grane, najbolje oslikava činjenica da finale mastersa igraju 54. i 204. teniser sveta.

Do pre nekoliko sezona nije postojala mogućnost da se ovako nešto desi, konkurencija je bila daleko jača, dok sada Janik Siner i Karlos Alkaraz nose sve na svojim leđima.

Vešero je odigrao čak osam mečeva u Kini, dva puta je slavio u kvalifikacijama i šest puta u glavnom žrebu.

Najveću pobedu u karijeri ostvari je juče kada je eliminisao Novaka Đokovića u finalu.

Sa druge strane, Francuz je u polufinalu uspeo da napravi preokret i savlada Danila Medvedeva.

Verujemo da će iskustvo koje ima Rinderkneh doći do izražaja.

NAŠ TIP: Rinderkneh - Vešero 1 (kvota 1,62)

