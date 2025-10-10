TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

10. 10. 2025. u 18:45

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: Evroliga

Evroliga

19.45 Tajson Karter +11,5 (1,90)

20.15 Mekinli Rajt +10,5 (1,89)

20.30 Vladimir Lučić -8,5 (1,78)

Kvota: 6,39

