TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

09. 10. 2025. u 09:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

12.30 Bergs - Đoković +22,5 (2,03)

17.00 Nagal - Skvire 1 (2,10)

Kvota: 4,26

.

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

