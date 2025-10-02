TIP ostali sportovi

DOBIO JE JOŠ JEDNU PRILIKU: Amerikanac je već jednom poražen u kvalifikacijama

Marko Milosavljević

02. 10. 2025. u 07:41

MEKDONALD i Alis će odmeriti snage u prvom kolu Šangaja.

ДОБИО ЈЕ ЈОШ ЈЕДНУ ПРИЛИКУ: Американац је већ једном поражен у квалификацијама

FOTO: Tanjug/AP

Francuz je igrač koji isključivo zavisi od svog prvog servisa i kada mu isti nije na visokom nivou, uglavnom se javljaju problemi.

U Pelingu smo ga gledali, ali samo u kvalifikacijama, u drugom kolu morao zbog povrede da preda meč sunarodniku Arturu Kazou.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Amerikanac je upravo u Šangaju igrao kvalifikacija, poražen je u poslednjem kolu od Sakamota, ali je dobio priliku da zaigra u glavnom žrebu kao "srećni gubitnik".

Verujemo da će Mekdonald slaviti.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja