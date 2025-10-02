DOBIO JE JOŠ JEDNU PRILIKU: Amerikanac je već jednom poražen u kvalifikacijama
MEKDONALD i Alis će odmeriti snage u prvom kolu Šangaja.
Francuz je igrač koji isključivo zavisi od svog prvog servisa i kada mu isti nije na visokom nivou, uglavnom se javljaju problemi.
U Pelingu smo ga gledali, ali samo u kvalifikacijama, u drugom kolu morao zbog povrede da preda meč sunarodniku Arturu Kazou.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Amerikanac je upravo u Šangaju igrao kvalifikacija, poražen je u poslednjem kolu od Sakamota, ali je dobio priliku da zaigra u glavnom žrebu kao "srećni gubitnik".
Verujemo da će Mekdonald slaviti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
