OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

02. 10. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

11.00 Arnaldi - Sakamoto 1-1 (1,82)

12.30 Kovačević - Šang 2 (1,38)

20.30 Partizan - Olimpija Milano 1 (1,65)

Kvota: 4,14

