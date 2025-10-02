OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.
Četvrtak
11.00 Arnaldi - Sakamoto 1-1 (1,82)
12.30 Kovačević - Šang 2 (1,38)
20.30 Partizan - Olimpija Milano 1 (1,65)
Kvota: 4,14
