EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
18.00 Sterling Braun +12,5 (1,81)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.00 Isak Bonga -8,5 (1,80)
18.00 Džanan Musa +16,5 (2,00)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kvota: 6,52
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
"PEVCI" ZNAJU KAKO SA BODEOM: Totenhem se ne plaši gostovanja na "Aspmira stadionu"
30. 09. 2025. u 09:30
PAO JE JOŠ MOĆNIJI: Atinjani puni samopouzdanja kreću u novu sezonu
30. 09. 2025. u 09:20
RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
30. 09. 2025. u 12:50
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde zbog alkohola izbačen iz tima
IZNENAĐUJUĆA vest stiže iz sveta fudbala.
30. 09. 2025. u 11:34
Komentari (0)