TIP ostali sportovi

ITALIJAN NASTAVLJA SA DOBRIM PARTIJAMA: Amerikanac nema kvalitet da mu parira

Marko Milosavljević

29. 09. 2025. u 08:40

LORENCO Muzeti će se u četvrtfinalu Pekinga sastati sa Liarnerom Tijenom.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je u potpunosti sazrep kao igrač, napredovao je u svim segmentima i opasan je na svom podlogama.

Lorenco je sjajan defanzivno, servis mu je na solidnom nivou, dok forhendom voli da kontroliše poene.

Sa druge strane, Amerikanac je neko ko je i te kako sposoban da dugo ostane u razmenama.

Verujemo da će Muzeti ostvariti još jedan trijumf.

NAŠ TIP: Tijen - Muzeti 2 (kvota 1,40)

