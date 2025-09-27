TIP ostali sportovi

MADRIĐANI JAČI ZA MALEDONA: "Kanarinci" zadržali kostur tima

Marko Milosavljević

27. 09. 2025. u 12:40

REAL Madrid i Tenerife će se sastati u polufinalu Superkupa Španije.

МАДРИЂАНИ ЈАЧИ ЗА МАЛЕДОНА: Канаринци задржали костур тима

Foto: Tanjug

Madriđani nisu pravili pretereano velike promene, ali dobili su tri velika pojačanja, u klub su stigli Gabrijele Proćida, David Kramer i Teo Maledon.

Maledon je prošle godine igrao sjajno u Asvelu i već na kraju sezone se znalo gde će završiti.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ekipu će ponovo predvoditi Fakundo Kampaco koji je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.

"Kanarici" su zadržali kostur tima, tu su još uvek Marselinjo Uertas, Bruno Fitipaldo i Aron Dornekamp.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će Tenerive pružiti dobar otpor Madriđanima.

NAŠ TIP: Real Madrid - Tenerife H2 -9,5 (1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu