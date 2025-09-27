MADRIĐANI JAČI ZA MALEDONA: "Kanarinci" zadržali kostur tima
REAL Madrid i Tenerife će se sastati u polufinalu Superkupa Španije.
Madriđani nisu pravili pretereano velike promene, ali dobili su tri velika pojačanja, u klub su stigli Gabrijele Proćida, David Kramer i Teo Maledon.
Maledon je prošle godine igrao sjajno u Asvelu i već na kraju sezone se znalo gde će završiti.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ekipu će ponovo predvoditi Fakundo Kampaco koji je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.
"Kanarici" su zadržali kostur tima, tu su još uvek Marselinjo Uertas, Bruno Fitipaldo i Aron Dornekamp.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će Tenerive pružiti dobar otpor Madriđanima.
NAŠ TIP: Real Madrid - Tenerife H2 -9,5 (1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 15:54
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 18:45
Komentari (0)