MADRIĐANI JAČI ZA MALEDONA: "Kanarinci" zadržali kostur tima

REAL Madrid i Tenerife će se sastati u polufinalu Superkupa Španije.

Foto: Tanjug

Madriđani nisu pravili pretereano velike promene, ali dobili su tri velika pojačanja, u klub su stigli Gabrijele Proćida, David Kramer i Teo Maledon.

Maledon je prošle godine igrao sjajno u Asvelu i već na kraju sezone se znalo gde će završiti.

Ekipu će ponovo predvoditi Fakundo Kampaco koji je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.

"Kanarici" su zadržali kostur tima, tu su još uvek Marselinjo Uertas, Bruno Fitipaldo i Aron Dornekamp.

Verujemo da će Tenerive pružiti dobar otpor Madriđanima.

NAŠ TIP: Real Madrid - Tenerife H2 -9,5 (1,85)

