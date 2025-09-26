TIP ostali sportovi

NAJBOLJI STRELAC JE NAPUSTIO TIM: "Bavarci" u novu sezonu kreću sa novim pojačanjima

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 09:47

BAJERN Minhen i Jena će se sastati u prvom kolu nemačkog šampionata.

FOTO: Profimedia

"Bavarci" su izbršili određene promene u timu, nema više Karsena Edvarsa, ali tu su nova pojačanja među kojima su Kamar Boldvin i Ratan-Mejs.

Bajern je prošle sezone igra sjajno do finiša sezone, a onda je došlo do velikog pada.

Sa klupe ih još uvek predvodi Gordon Herbert, stručnjak koji je repezentaciju Nemačke popeo na svetski tron.

Verujemo da će sezonu otvoriti pobedom.

NAŠ TIP: H1 -14,5 (kvota 1,63)

