PRVO KOLO KVALIFIKACIJA: Francuz se nije dobro proveo prošle nedelje

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 07:19

ADRIJAN Manarino i Aleksandar Ševčenko će odmeriti snage u prvom kolu kvalifikacija za Peking.

FOTO: Tanjug/AP

Francuski teniser je prošle nedelje igrao na turnir u Hangdžuu, ali nije se dobro proveo.

Takmičenje je završio već u prvom kolu, vodio je tročasovnu bitku koju je izgubio od Vua.

Sa druge strane, Kazahstanac je daleko bolje odigrao u Čengduu, stigao je do polufinala gde je eliminisan od Lorenca Muzetija.

Turnir je otvrio pobedom nad Gaelom Monfisom, a zatim je bio bolji od Mpešija Perikarda i Tara Danijela.

Verujemo da će danas Manarino biti uspešniji.

NAŠ TIP: Manarino - Ševčenko 1-1 (kvota 1,52)

