PRVO KOLO KVALIFIKACIJA: Francuz se nije dobro proveo prošle nedelje
ADRIJAN Manarino i Aleksandar Ševčenko će odmeriti snage u prvom kolu kvalifikacija za Peking.
Francuski teniser je prošle nedelje igrao na turnir u Hangdžuu, ali nije se dobro proveo.
Takmičenje je završio već u prvom kolu, vodio je tročasovnu bitku koju je izgubio od Vua.
Sa druge strane, Kazahstanac je daleko bolje odigrao u Čengduu, stigao je do polufinala gde je eliminisan od Lorenca Muzetija.
Turnir je otvrio pobedom nad Gaelom Monfisom, a zatim je bio bolji od Mpešija Perikarda i Tara Danijela.
Verujemo da će danas Manarino biti uspešniji.
NAŠ TIP: Manarino - Ševčenko 1-1 (kvota 1,52)
