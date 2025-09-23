PRVO KOLO KVALIFIKACIJA: Francuz se nije dobro proveo prošle nedelje

ADRIJAN Manarino i Aleksandar Ševčenko će odmeriti snage u prvom kolu kvalifikacija za Peking.

FOTO: Tanjug/AP

Francuski teniser je prošle nedelje igrao na turnir u Hangdžuu, ali nije se dobro proveo.

Takmičenje je završio već u prvom kolu, vodio je tročasovnu bitku koju je izgubio od Vua.

Sa druge strane, Kazahstanac je daleko bolje odigrao u Čengduu, stigao je do polufinala gde je eliminisan od Lorenca Muzetija.

Turnir je otvrio pobedom nad Gaelom Monfisom, a zatim je bio bolji od Mpešija Perikarda i Tara Danijela.

Verujemo da će danas Manarino biti uspešniji.

NAŠ TIP: Manarino - Ševčenko 1-1 (kvota 1,52)

