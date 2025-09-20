TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

20. 09. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i fudbala.

FOTO: FIVB

Subota

15.00 Bolonja - Đenova 1X&0-3 (1,45)

15.30 Poljska - Kanada prvi set +44,5 (1,65)
15.30 Verder Bremen - Frajburg |1-3&||1-3 (1,88)
16.00 Brajton - Totenhem GG (1,60)

Ukupna kvota: 7,19

