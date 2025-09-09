IGRAČ KOJI POPUNJAVA SVE KOLONE: Poljak je lider na teren
JEDAN od naših izbora je i košarkaš Poljske.
Ponjitka je definitivn najkompletniji igrač u timu i reprezetancija godinama igra na njegovim krilima.
Popunjava sve statističke kolone, ali često i preuzima odgovornost u završnicama.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Mateuš sada ima i podršku Džordana Lojda, što ga je jako tasteretilo u fazi organizacije.
Poljaci se danas sastaju sa Turskom, a naša procena je da će bivši igrač Partizana prebaciti granicu asistencija.
NAŠ TIP: Mateuš Ponjitka +4,5 (kvota 2,00)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
