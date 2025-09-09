TIP ostali sportovi

IGRAČ KOJI POPUNJAVA SVE KOLONE: Poljak je lider na teren

Marko Milosavljević

09. 09. 2025. u 14:05

JEDAN od naših izbora je i košarkaš Poljske.

ИГРАЧ КОЈИ ПОПУЊАВА СВЕ КОЛОНЕ: Пољак је лидер на терен

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Ponjitka je definitivn najkompletniji igrač u timu i reprezetancija godinama igra na njegovim krilima.

Popunjava sve statističke kolone, ali često i preuzima odgovornost u završnicama.

Mateuš sada ima i podršku Džordana Lojda, što ga je jako tasteretilo u fazi organizacije.

Poljaci se danas sastaju sa Turskom, a naša procena je da će bivši igrač Partizana prebaciti granicu asistencija.

NAŠ TIP: Mateuš Ponjitka +4,5 (kvota 2,00)

