KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i tenisa.
Ponedeljak
12.00 SAD (Ž) - Kanada (Ž) ukupno poena +143,5 (1,85)
17.30 F. Ože Alijasim - A. Rubljov ukupno setova +3,5 (1,43)
20.30 L. Muzeti - H. Munar 1 (1,43)
Ukupna kvota: 6,13
