TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

01. 09. 2025. u 09:15

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Ponedeljak

12.00 SAD (Ž) - Kanada (Ž) ukupno poena +143,5 (1,85)

12.30 Švedska - Velika Britanija ukupno poena -160,5 (1,62)
17.30 F. Ože Alijasim - A. Rubljov ukupno setova +3,5 (1,43)
20.30 L. Muzeti - H. Munar 1 (1,43)

Ukupna kvota: 6,13

BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA