TIP ostali sportovi

FRIC PROTIV ISTROŠENOG ŠVAJCARCA: Kim je napravio iznenađenje u prethodnom kolu

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 10:25

TEJLOR Fric i Žerom Kim će se sastati u trećem kolu Ju-Es opena.

ФРИЦ ПРОТИВ ИСТРОШЕНОГ ШВАЈЦАРЦА: Ким је направио изненађење у претходном колу

FOTO: Profimedia

Švajcarac je več odigrao pet mečeva u Njujorku, a u prošlom kolu je napravio veliko iznenađenje.

Savladao je Brendona Nakašimu nakon pet odigranih setova, meč je trajao četiri i po sata, a konačan rezultat glasio je 3:2 (4:6,7:6,7:5,3:6,7:6).

Imao je Kim i brejk zaostatka u odlučujućem setu, ali je odigrao sjajno kada je to bilo najpotrebnije.

Ipak, proveo je dosta sati na terenu u prethodnom periodu i verujemo da Fric neće imati većih problema.

NAŠ TIP: Kim - Fric 0:3 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?