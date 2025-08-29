FRIC PROTIV ISTROŠENOG ŠVAJCARCA: Kim je napravio iznenađenje u prethodnom kolu
TEJLOR Fric i Žerom Kim će se sastati u trećem kolu Ju-Es opena.
Švajcarac je več odigrao pet mečeva u Njujorku, a u prošlom kolu je napravio veliko iznenađenje.
Savladao je Brendona Nakašimu nakon pet odigranih setova, meč je trajao četiri i po sata, a konačan rezultat glasio je 3:2 (4:6,7:6,7:5,3:6,7:6).
Imao je Kim i brejk zaostatka u odlučujućem setu, ali je odigrao sjajno kada je to bilo najpotrebnije.
Ipak, proveo je dosta sati na terenu u prethodnom periodu i verujemo da Fric neće imati većih problema.
NAŠ TIP: Kim - Fric 0:3 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOKIĆ I EKIPA NISU OSETILI ESTONIJU: Srbija nastavlja u istom ritmu
29. 08. 2025. u 08:15
KARLITOS JE FOKUSIRAN: Španac za sada bez problema
29. 08. 2025. u 09:45
HRANI SE ENERGIJOM SA TRIBINA: Fransis Tijafo igra atraktivan tenis
29. 08. 2025. u 10:00
JOŠ UVEK NIJE IZGUBIO SET: Šelton igra na krilima navijača
29. 08. 2025. u 09:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)