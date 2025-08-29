FRIC PROTIV ISTROŠENOG ŠVAJCARCA: Kim je napravio iznenađenje u prethodnom kolu

TEJLOR Fric i Žerom Kim će se sastati u trećem kolu Ju-Es opena.

FOTO: Profimedia

Švajcarac je več odigrao pet mečeva u Njujorku, a u prošlom kolu je napravio veliko iznenađenje.

Savladao je Brendona Nakašimu nakon pet odigranih setova, meč je trajao četiri i po sata, a konačan rezultat glasio je 3:2 (4:6,7:6,7:5,3:6,7:6).

Imao je Kim i brejk zaostatka u odlučujućem setu, ali je odigrao sjajno kada je to bilo najpotrebnije.

Ipak, proveo je dosta sati na terenu u prethodnom periodu i verujemo da Fric neće imati većih problema.

NAŠ TIP: Kim - Fric 0:3 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA