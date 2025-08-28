TIP ostali sportovi

MUČILI SU SE NA STARTU: Hačanov je oporavljen i spreman da se takmiči

Marko Milosavljević

28. 08. 2025. u 08:30

KAREN Hačanov i Kamil Majhšak će odmeriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.

МУЧИЛИ СУ СЕ НА СТАРТУ: Хачанов је опорављен и спреман да се такмичи

FOTO: Profimedia

Ruski teniser je u prvom kolu eliminisao Basavaredija nakon četiri odigrana seta. Prvi je izgubio, ali je u naredna tri podigao nivo igre.

Moskovljanin je u Sinsinatiju zbog povrede predao meč Zverevu, ali sada je oporavljen i spreman da se takmiči.

Sa druge strane, Poljak je takođe igrao četiri seta protiv Huga Delijena iz Bolivije.

Ovi rivali su se četiri puta sastali do sada i Hačanov je uvek izlazio kao pobednik.

Verujemo da će tako biti i danas.

NAŠ TIP: Hačanov - Majhšak 1-1 (kvota 1,53)

