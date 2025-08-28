MUČILI SU SE NA STARTU: Hačanov je oporavljen i spreman da se takmiči
KAREN Hačanov i Kamil Majhšak će odmeriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.
Ruski teniser je u prvom kolu eliminisao Basavaredija nakon četiri odigrana seta. Prvi je izgubio, ali je u naredna tri podigao nivo igre.
Moskovljanin je u Sinsinatiju zbog povrede predao meč Zverevu, ali sada je oporavljen i spreman da se takmiči.
Sa druge strane, Poljak je takođe igrao četiri seta protiv Huga Delijena iz Bolivije.
Ovi rivali su se četiri puta sastali do sada i Hačanov je uvek izlazio kao pobednik.
Verujemo da će tako biti i danas.
NAŠ TIP: Hačanov - Majhšak 1-1 (kvota 1,53)
