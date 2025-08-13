POSLE PRVOG, IDE I DRUGI: Ben Šelton puca od samopouzdanja u ovom trenutku

RAZIGRANI Ben Šelton će u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju igrati sa Roberto Bautista Agutom (18.45).

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Američki teniser proživaljava najbolje trenutke svoje mlade karijere, plasirao se među top deset, pokazuje kakav potencijal poseduje, a prošle nedelje je napravio najveći uspeh do sada osvojivši masters u Torontu.

Igrao je sjajno na tom turniru, pobedio igrače poput De Minora i Frica i osvojio svoj prvi turnir serije 1000 koji ga je podigao na visoko šesto mesto ATP liste.

Na krilima tog velikoh uspeha Šelton je došao u Sinsinati gde igra pred domaćom publikom, evidentno je da puca od samopouzdanja i nakon osvajanja prvog mastersa, mogao bi možda da dođe i do drugog.

Doduše, konkurencija u Sinsinatiju je daleko teža, tu su Sinera i Alkaraz, ali kada ovako igra Šelton može se svakim da se nosi u dva dobijena seta.

Turnri je otvorio pobedom nad Ugom Karabeljom koju mu je predao meč sredinom drugog seta pri vođstvu od 6:3, 3:1 za Amerikanca, a danas ga očekuje obračun sa iskusnim Bautisa Agutom.

Španac za razliku od Šeltona nije preskočio prvo kolo i već je odigrao dva meča u Sinsinatiju, rutinski je savladao Altmajera, a zatim i Norija. Nije izgubio nijedan set na tim mečevima, tako da i on pruža veoma dobre partije u ovom trenutku.

Zanimljiva stvar kod Aguta je to da za razliku od većine svojih zemljaka svoje najbolje partije pruža na tvrdim podlogama, tako da ne čudi što je došao do trećeg kola ovog prestižnog mastersa.

Ipak, verujemo da mu je došao kraj, Šelton mu tradiconalno ne leži, sastali su se dva puta do sada, na Australijan, odnosno Ju-Es openu prošle godine i u oba navrata je Amerikanac slavio bez izgubljenog seta.

NAŠ TIP: B. Šelton - R. Bautisa Agut henidkep gemova 1 (-3,5) (kvota 1,63)

