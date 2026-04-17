Tip fudbal

Predlog iz komšiluka: Gosti su u boljoj formi

О.М.

17. 04. 2026. u 10:56

Ocelul Galaci dočekuje ekipu UTA Arada.

Предлог из комшилука: Гости су у бољој форми

FOTO: Stefan Panaitescu/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ocelul Galaci u meč ulazi nakon četiri poraza u poslednjih pet utakmica na kojima je primio 11 golova, iako je uspeo da ostvari ubedljivu pobedu nad Hermanštatom.

S druge strane, Arad je u boljoj formi, sa četiri pobede i remijem u poslednjih pet zvaničnih utakmica, a napad je postigao 13 golova, uključujući i 5-1 sa Metaloglobusom.

Arad vodi u grupi za ispadanje, a Ocelul Galaci je na 10. mestu. Direktni susret u februaru, na terenu Ocelula, završen je rezultatom 2:2

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,62)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
