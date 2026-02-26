NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovši posao protiv Lila?

SRPSKI šampion večeras brani gol prednosti protiv Lila u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona (21.00). Zvezda je bila bolji rival na prvom susretu, ali ne sme se opustiti i mora odigrati novu sjajnu utakmicu kako bi se prošla dalje i tako zakazala obračun sa Lionom/Aston vilom.

FOTO: Tanjug/AP

Tim koji sa klupe predvodi Dejan Stanković izgleda izuzetno stabilno na početku njegovog drugog mandata. Ako izuzmemo prijateljske mečeve, Zvezda je vezala šest takmičarskih pobeda, uz tri utakmice bez primljenog gola.

Posebno impresivno deluje ofanzivni učinak, čak 19 postignutih golova u šest mečeva ovog meseca. Ipak, sada je fokus na disciplini i kontroli ritma, jer su Francuzi ti koji će morati da rizikuju.

Zvezda je neporažena kod kuće u aktuelnoj evropskoj kampanji i generalno teško prima golove na Marakani u nokaut fazi.

Ipak, istorija protiv francuskih klubova nije na strani crveno-belih, u ovom veku nemaju pobedu protiv timova iz Lige 1 na domaćem terenu, a na dva meča ove sezone nisu primili nijedan gol protiv "dogi", a staro pravilo kaže da je na tri meča zaredom to gotovo nemoguće protiv istog tima u jednoj sezoni.

Lil dolazi u Beograd pod pritiskom. Ekipa Bruna Ženezija mora da juri zaostatak i prekine negativan niz gostovanja u ovom takmičenju.

Iako su za vikend savladali Anže u Ligi 1, evropska forma van Francuske nije ohrabrujuća, a svaki primljeni gol u Beogradu dodatno bi im zakomplikovao situaciju.

Što se tiče izostanaka, Zvezda će biti bez suspendovanog Vladimira Lučića, a sa druge strane, Lil ima problema sa povredama u defanzivnoj liniji i meč će propustiti Meunija, Aleksandro, kao i napadači Mbape, odnosno Igamane.

Očekuje se taktički tvrda utakmica, atmosfera na "Rajko Mitiću" će biti odlična, prednost je na strani Zvezde, ali mi ne verujemo da na tri vezana meča može sačuvati mrežu protiv Lila i tipujemo da će "doge" doći do neophodnog pogotka.

