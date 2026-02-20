OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
12.00 Akademiko Vizeu U23 - Braga U23 GG (1,66)
20.00 Stouk U21 - Aston vila U21 GG (1,34)
20.30 Ral La Luvije U21 - Lirs Kempenzonen U21 GG (1,43)
Ukupna kvota: 4,67
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
10. 02. 2026. u 06:45
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg tiketa ostalih sportova.
10. 02. 2026. u 09:18
NOVAK ĐOKOVIĆ SE NALjUTIO: Povukao ovaj potez
POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan. Ali, sada se "belom sportu" vraća.
18. 02. 2026. u 20:26
CEO SVET GLEDA I PLAČE: Rodila je decu sa posebnim potrebama i sa 41 godinom došla na Olimpijske igre. A tamo... (VIDEO)
Najnovije vesti iz sporta su takve da su pre podsetnik na snagu ljubavi, nego na priču o rezultatu.
19. 02. 2026. u 17:30
RUSIJA JE ZGROŽENA: Skandal! Ove tri užasne stvari su uradili njenoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026, a tamo je jedan Rus doživeo istinski šok.
18. 02. 2026. u 15:20
Komentari (0)