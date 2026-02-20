Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Olja Mrkić

20. 02. 2026. u 08:42

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Petak

12.00 Akademiko Vizeu U23 - Braga U23 GG (1,66)

14.00 Sautempton U21 - Midlzbro U21 GG (1,47)
20.00 Stouk U21 - Aston vila U21 GG (1,34)
20.30 Ral La Luvije U21 - Lirs Kempenzonen U21 GG (1,43)

Ukupna kvota: 4,67

 

