JUČE JE PROŠAO TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Juče su tipsteri našeg lista uspešno tipovali tri utakmice, koje možete videti na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
18.45 Juventus (ž) - Volfsburg (ž) GG (1,53)
19.45 El Džubail - El Batin GG (1,70)
Ukupna kvota: 3,13
