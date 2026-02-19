JUČE JE PROŠAO TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

U NAJNOVIJIM tranšama obelodanjenih dokumenata povezanih sa "slučajem Epstajn", nalaze se i oni iz kojih se, koliko toliko nazire ono što je do sada bilo apsolutna nepoznanica, a to je kako je Džefri, koji je napustio fakultet i počeo radni vek kao nastavnik matematike i fizike, stekao tako ogromno bogatstvo.