JUČE JE PROŠAO TIKET OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Olja Mrkić

19. 02. 2026. u 06:45

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Juče su tipsteri našeg lista uspešno tipovali tri utakmice, koje možete videti na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.45 Juventus (ž) - Volfsburg (ž) GG (1,53)

18.45 Dinamo Zagreb - Genk GG (1,73)
19.45 El Džubail - El Batin GG (1,70)

Ukupna kvota: 3,13

 

