POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.