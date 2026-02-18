ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista

Putujući daleko iznad Arktičkog kruga, Inter večeras gostuje Bode glimtu u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige šampiona. Norvežani su debitanti u nokaut fazi, ali su već pokazali da umeju da šokiraju velikane tokom grupne faze, tako da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica na "Aspmira stadionu" (21.00).

Foto: Profimedia

Bodo je do plej-ofa stigao na spektakularan način. Posle šest mečeva bez pobede u ligaškoj fazi, norveški šampion je u završnici savladao Mančester siti kod kuće (3:1), a zatim Atletiko Madrid u gostima (2:1) i uhvatio poslednji voz za nokaut rundu. Tim Kjetila Knutsena je od tada bio u zimskoj pauzi, pa će dočekati italijanskog giganta odmoran i maksimalno fokusiran.

S druge strane, Inter je imao turbulentnu ligašku fazu. Posle četiri startne pobede usledila su tri poraza, pa je trijumf nad Borusijom Dortmund (2:0) bio dovoljan tek za 10. mesto i plej-of.

Ipak, "neroazuri" tradicionalno igraju snažno u dvomečima – u poslednjih 15 evropskih nokaut susreta (bez finala) upisali su 10 pobeda.

Ekipa Kristijana Kivua u odličnoj je formi. Posle šest uzastopnih pobeda u Seriji A, Inter ima osam bodova prednosti na vrhu i deluje zrelo za novi juriš na trofeje.

Pobeda u "Derbiju Italije" protiv Juventusa (3:2) za vikend dodatno je podigla samopouzdanje, a posebno raduje povratak Barele i Čalhanoglua u sredinu terena.

Bodo će se osloniti na ofanzivnu energiju i specifične uslove na stadionu "Aspmira stadiona", gde su ove sezone već padali favoriti.

Ipak, Inter poseduje kvalitet i iskustvo koje bi u ovakvim mečevima moralo da dođe do izražaja, predvođen Lautarom Martinezom i ofanzivnom mašinerijom koja retko prašta greške.

Očekuje se dinamičan i otvoren prvi meč, u kome će domaćin pokušati da iznenadi, a gosti da već u Norveškoj naprave kapitalnu prednost.

