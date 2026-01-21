TIP IZDVAJA ZA SREDU: Pafos prkosi Čelsiju
* Juventus gazda u Torinu
NAŠ PREDLOG
18.45: Galatasaraj - Atl. Madrid 2-3 (2.00)
21.00: Njukasl - PSV GG (1.55)
21.00: Slavija P. - Barselona 4+ (1.95)
21.00: JUVENTUS - BENFIKA 1 (1.80)
21.00: Marselj - Liverpul 3+ (1.60)
21.00: BAJERN M. - ST. ŽILOAZ 5+ (2.40)
21.00: Atalanta - Bilbao 0-2 (1.85)
21.00: ČELSI - PAFOS 2-3 (2.10)
