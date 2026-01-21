Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA SREDU: Pafos prkosi Čelsiju

Žarko Urošević

21. 01. 2026. u 09:23

* Juventus gazda u Torinu

NAŠ PREDLOG

18.45: Galatasaraj - Atl. Madrid  2-3  (2.00)

21.00: Njukasl - PSV  GG  (1.55)

21.00: Slavija P. - Barselona  4+  (1.95)

21.00: JUVENTUS - BENFIKA  1  (1.80)

21.00: Marselj - Liverpul  3+  (1.60)

21.00: BAJERN M. - ST. ŽILOAZ  5+ (2.40)

21.00: Atalanta - Bilbao  0-2  (1.85)

21.00: ČELSI - PAFOS  2-3  (2.10)

